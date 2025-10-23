Narcomenudeo repunta en la capital potosina: SNSP

Durante el mes de septiembre, el delito de narcomenudeo, tan solo en la capital potosina se disparó en un 58.4 por ciento en la cantidad de carpetas de investigación registradas con respecto al mismo mes del año pasado, de acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Tan solo en septiembre el municipio de San Luis Potosí registró 415 casos de narcomenudeo, mientras que en el mismo periodo del 2024 fueron un total de 262 casos, lo que se traduce en una tasa de 46.35 casos por cada 100 mil habitantes.

En septiembre también destaca el incremento de los casos de extorsión con un total de 10 carpetas de investigación, mientras que en 2024 fueron apenas 3.

A nivel trimestral, en el periodo de julio a septiembre, el narcomenudeo también registró un incremento de 39.3 por ciento con respecto al tercer trimestre del 2024, lo que implica un total de 1 mil 293 casos en dicho periodo.

En cuanto al acumulado anual de enero a septiembre, la capital potosina registró un total de 3 mil 655 carpetas de investigación por el delito de narcomenudeo, lo que equivale a un incremento del 27.1 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado y representa una tasa de 408.23 casos por cada 100 mil habitantes.

El otro delito que también incrementó en lo que va del 2025 en el municipio capitalino, ha sido la extorsión, pues presenta un acumulado de 61 casos, que representan un 32.61 por ciento más que en 2024, cuando solo se registraron 46 casos, y equivale a su vez a una tasa de 6.81 casos por cada 100 mil habitantes.