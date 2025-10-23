logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

Fotogalería

COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Narcomenudeo repunta en la capital potosina: SNSP

Crece 58.4% en septiembre, señala reporte de la dependencia

Por Rolando Morales

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Narcomenudeo repunta en la capital potosina: SNSP

Durante el mes de septiembre, el delito de narcomenudeo, tan solo en la capital potosina se disparó en un 58.4 por ciento en la cantidad de carpetas de investigación registradas con respecto al mismo mes del año pasado, de acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Tan solo en septiembre el municipio de San Luis Potosí registró 415 casos de narcomenudeo, mientras que en el mismo periodo del 2024 fueron un total de 262 casos, lo que se traduce en una tasa de 46.35 casos por cada 100 mil habitantes.

En septiembre también destaca el incremento de los casos de extorsión con un total de 10 carpetas de investigación, mientras que en 2024 fueron apenas 3.

A nivel trimestral, en el periodo de julio a septiembre, el narcomenudeo también registró un incremento de 39.3 por ciento con respecto al tercer trimestre del 2024, lo que implica un total de 1 mil 293 casos en dicho periodo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En cuanto al acumulado anual de enero a septiembre, la capital potosina registró un total de 3 mil 655 carpetas de investigación por el delito de narcomenudeo, lo que equivale a un incremento del 27.1 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado y representa una tasa de 408.23 casos por cada 100 mil habitantes.

El otro delito que también incrementó en lo que va del 2025 en el municipio capitalino, ha sido la extorsión, pues presenta un acumulado de 61 casos, que representan un 32.61 por ciento más que en 2024, cuando solo se registraron 46 casos, y equivale a su vez a una tasa de 6.81 casos por cada 100 mil habitantes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Agravian a funcionarias universitarias
Agravian a funcionarias universitarias

Agravian a funcionarias universitarias

SLP

Daniel Ortiz

Protestas en la UASLP dejan escenas de graves agresiones precisamente contra mujeres

Condena la Iglesia intromisión de grupos en protesta de la Uni
Condena la Iglesia intromisión de grupos en protesta de la Uni

Condena la Iglesia intromisión de grupos en protesta de la Uni

SLP

Martín Rodríguez

Vocero reconoce valentía de universitarios para denunciar los hechos

Al menos 11 municipios se fumigaron contra dengue
Al menos 11 municipios se fumigaron contra dengue

Al menos 11 municipios se fumigaron contra dengue

SLP

Rubén Pacheco

Van por otros 2 imputados que abusaron de universitaria
Van por otros 2 imputados que abusaron de universitaria

Van por otros 2 imputados que abusaron de universitaria

SLP

Rubén Pacheco

La FGE dice que los tiene plenamente identificados, en cualesquier momento, harán su detención