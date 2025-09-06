Necesario, ajustar los horarios de parquímetros
Hay comerciantes que estacionan todo el día su auto: locatario del M. Hidalgo
Se debería hacer para garantizar la movilidad a los alrededores de la zona comercial, es el hecho de que los automovilistas no permanezcan más de 3 horas en la zona de cobertura de parquímetros, que siga el carrusel de estacionamiento, porque hay propietarios de comercios grandes que estacionan su carro todo el día, y es ahí donde empieza la dificultad de estacionamiento, advirtió Jaime Alberto Martínez Hernández, comerciante del Mercado Hidalgo.
Dijo que desde que los propios comerciantes del Mercado Hidalgo iniciaron el apoyo a los usuarios con una parte del costo del parquímetro, hay una medida de auxilio para que los propios automovilistas se vean incentivados a consumir en el mercado, pero al mismo tiempo permitir la movilidad.
Sin embargo, observó que todavía hay comerciantes establecidos que no respetan la movilización de clientela y de automóviles, y se estacionan de manera recurrente a lo largo del día, sin permitir que todo se movilice.
Pidió la ayuda de las autoridades para que procuren la movilidad en las calles y con mayor razón ahora que inició la rehabilitación de Julián de los Reyes, una vialidad principal que obligará a transitar por Mier y Terán, calle involucrada en las obras de rehabilitación
Dijo que se estima que los clientes permanecen de una hora y media a dos horas en el mercado, tratando de buscar un estacionamiento.
