Necesario, ampliar Vía Alterna: Canaco

El presidente local de la Canaco – ServyTur, Fernando Díaz de León Hernández, consideró necesario priorizar, en el Presupuesto de Egresos 2026

del gobierno del estado, “una agenda de infraestructura y apoyo productivo que atienda los retos más urgentes de nuestro estado y que fueron delimitados en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027”.

Dijo que uno de esos retos sería la construcción de una segunda etapa de la Vía Alterna para que ésta llegue hasta el Eje 140 de la Zona Industrial y posteriormente “hasta la carretera a Villa de Reyes”.

Afirmó que esta obra “no sólo ayudará a descongestionar la carretera ‘57, sino que también fortalecerá la competitividad de San Luis Potosí, facilitará el traslado de mercancías y mejorará la calidad de vida de miles de trabajadores”.

También expresó que sería indispensable avanzar en proyectos de infraestructura hídrica como la presa Las Escobas, o bien en esquemas alternativos.

para asegurar la viabilidad hídrica en temporadas de sequía. “Sin agua no es posible pensar en crecimiento económico sostenible, ni en la atracción de nuevas inversiones que demandan certeza en el acceso a este recurso vital”, destacó el empresario.

Otro de los pilares que en su opinión deberán atenderse con urgencia es la implementación de apoyos e incentivos para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), pues, ante un entorno económico complejo, marcado por la incertidumbre internacional, “se requieren políticas que impulsen la formalidad, reduzcan cargas fiscales y ofrezcan capacitación continua para hacer más competitivas a todas las unidades económicas de ese rango.