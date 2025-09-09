Integrarán directiva del Congreso

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, anunció que este jueves 11 de septiembre se llevará a cabo una reunión del órgano legislativo en la que se definirá la conformación de la directiva

que conducirá los trabajos del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legislativo.

Serrano Cortés explicó que, además de la integración de la directiva, en la agenda se revisarán temas administrativos y de relevancia legislativa señalados por los diputados, así como una ruta crítica de los compromisos y obligaciones del Congreso hasta el próximo 15 de septiembre, fecha en la

que se tomará protesta a los integrantes del nuevo Poder Judicial.

El diputado destacó que los acuerdos al interior de la Jucopo se construyen respetando las diferentes fracciones y representaciones parlamentarias. Señaló que cada propuesta se discute con los representantes de las fracciones para escuchar sus posiciones.

antes de llevarla a la junta, siempre bajo un marco de cordialidad e inclusión.

Desde el inicio de la LXIV Legislatura, la Jucopo ha trabajado priorizando el consenso y la comunicación, aseguró Serrano Cortés, quien señaló que este método de trabajo se mantendrá en la próxima reunión.

“Procuramos en todo momento el consenso y agotamos la comunicación hasta llegar a un acuerdo. Hasta ahora todo ha sido por consenso y creo que esto no será la excepción; participarán todas las fuerzas políticas que inciden en el Congreso”, afirmó.

Con esta dinámica, la Jucopo busca garantizar que la conducción del Congreso sea incluyente, transparente y que las decisiones reflejen el diálogo entre todas las bancadas.