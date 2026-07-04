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"Necesario un estudio académico para becas de educación superior"

Por Martín Rodríguez

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
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"Necesario un estudio académico para becas de educación superior"
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      El reparto de becas alumnos de educación básica no requiere de estudio académico, pero sí en cambio para la educación superior, donde además de un estudio socioeconómico, los aspirantes o en su caso estudiantes deben acreditar un historial académico y el universo de condición económica de la familia, aseguró José Osmar Rodríguez Rubio, títulos de la Oficina de Representación de Becas del Bienestar de la Secretaría del Bienestar.

      Dijo que aunque no hay alguna averiguación acerca de la situación académica de los niños en la educación básica, sí hay un eje rector para evitar fraudes, y éste consiste en cotejar la Clave Única de Registro Poblacional (CURP) y confirmar la identidad de la persona beneficiaria.

      Por otra parte, dijo, las oficinas centrales realizan una confronta para corroborar la vigencia de la etapa de estudios de la persona que recibe el beneficio. No descartó que algunos sean beneficiados por otros programas de gobiernos locales, pero dijo que se basan en los programas federales y en las personas que mostraron su interés por el acceso a la beca.

      Dijo que para nivel básico y preparatoria, sólo basta con que los padres de familia inscriban a sus hijos para recibir la beca bimestral, la que se considera un incentivo para mejorar la condición académica, aunque admitió que lo que basta es la inscripción del beneficiario.

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