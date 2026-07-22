Niega Sedesore condicionar los programas sociales

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La titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), María del Rosario Martínez Galarza, rechazó que la dependencia solicite o condicione a los beneficiarios de los programas alimentarios a colocar distintivos en sus viviendas para recibir despensas, y aseguró que esa práctica, cuando ocurre, responde únicamente a una decisión de los propios ciudadanos.

La funcionaria explicó que la dependencia cuenta con un procedimiento establecido para la entrega de los apoyos, el cual incluye un formato previamente validado que permite identificar a los beneficiarios cada 45 días. Precisó que los delegados únicamente tienen la responsabilidad de ubicar los domicilios y realizar la entrega correspondiente.

Martínez Galarza señaló que algunas personas optan por colocar alguna señal en sus viviendas debido al temor de que su domicilio sea omitido durante el recorrido de entrega, especialmente tras el cambio en el esquema del programa, que pasó de distribuir los apoyos en puntos fijos a hacerlo directamente en los hogares. No obstante, insistió en que esa medida no es solicitada ni promovida por la Sedesore.

Asimismo, afirmó que la dependencia no puede impedir que los beneficiarios tomen ese tipo de decisiones de manera voluntaria, aunque reiteró que no existe ninguna instrucción oficial para identificar las viviendas con algún distintivo como requisito para acceder al apoyo.

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La secretaria agregó que, en caso de que algún beneficiario no reciba su despensa durante las jornadas de distribución, puede comunicarse directamente con la Sedesore para reportar la situación. Aseguró que, tras verificar el caso, personal de la dependencia acudirá a realizar la entrega del apoyo alimentario de manera directa.