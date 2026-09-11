Niños de primaria sin docente para su enseñanza

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Madres de familia de la primaria Manuel José Othón del turno vespertino, que se ubica en Fracción Rivera, denunciaron que desde el inicio del ciclo escolar, el grupo de segundo grado permanece sin profesor, por lo que la directora del plantel, debe dividir su tiempo entre atender las funciones administrativas y dar clases a los alumnos.

De acuerdo con las madres de familia, esta situación ha provocado que los estudiantes de segundo grado queden a expensas del tiempo disponible de la directora, quien debe alternar la atención del grupo con las actividades propias de la Dirección. Señalaron que, en algunas ocasiones, los alumnos de segundo son integrados con los de primer grado, situación que consideran afecta la atención que se brinda a ambos grupos.

Las madres de familia también señalaron que en la escuela se les ha solicitado un pago mensual para realizar labores de limpieza, pese a que el plantel ya cuenta con un intendente. Indicaron que, al sumar los diferentes pagos solicitados durante el ciclo escolar, el monto representa prácticamente lo mismo que la cuota de inscripción.

Ante ello, pidieron que se aclare cuáles son las funciones que desempeña el intendente y cuál es el pago que recibe, además de transparentar el destino de las cuotas que se solicitan a los padres de familia.

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Una situación similar fue denunciada esta semana en la Telesecundaria Julián Carrillo, donde padres de familia se manifestaron al exterior del plantel para exigir una solución a la falta de docentes.

Los inconformes señalaron que durante buena parte del ciclo escolar pasado los estudiantes de tercer grado tampoco contaron con un maestro, por lo que el director tuvo que dividirse entre las labores administrativas y la atención de los alumnos.

Afirmaron que hubo días e incluso semanas en las que los estudiantes no recibieron clases, por lo que consideraron que durante el ciclo escolar anterior tuvieron más periodos sin actividades académicas que días efectivos de clase.

La protesta se realizó apenas este miércoles, cuando está por cumplirse la segunda semana del nuevo ciclo escolar, sin que hasta ese momento se hubiera resuelto la falta de personal docente.

Además de la ausencia de maestros, los padres de familia denunciaron problemas con el suministro de agua potable en la telesecundaria. Explicaron que existe un presunto desperfecto en el flotador del tinaco, lo que ha ocasionado que los sanitarios no cuenten de manera regular con agua.

Señalaron que esta situación provoca que varios estudiantes eviten utilizar los baños, lo que, de acuerdo con los padres, ha derivado en problemas de infecciones urinarias, principalmente entre

las alumnas.

Los padres de familia pidieron a las autoridades educativas atender tanto la falta de docentes como las condiciones de los servicios básicos de la institución, al considerar que ambas situaciones afectan directamente el desarrollo de las actividades escolares.