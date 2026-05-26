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No existen investigaciones contra periodistas: fiscal

Por Rubén Pacheco

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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No existen investigaciones contra periodistas: fiscal
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      Además de sostener que no existen investigaciones contra comunicadores por su labor periodística, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que la reciente detención de dos mujeres se debió por la presunta comisión de delitos contra la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad o corrupción de menores.

      Sin embargo, en el comunicado del 22 de mayo la FGE confirmó la aprehensión de las imputadas por delito contra la identidad de las personas, es decir, el Ministerio Público responsable indaga dos ilícitos, entre ellos lo vinculado con la denominada "Ley Serrano" sobre uso indebido de la inteligencia artificial (IA).

      En entrevista, la fiscal general confirmó que la institución solo mantiene abierta una carpeta de investigación, relacionada por la manipulación ilícita de imágenes con IA, en cuyo caso el denunciante corresponde a una víctima de identidad reservada. 

      "Ahorita estamos recabando toda la información, estamos esperando el resultado del procesamiento del lugar de los hechos, y por supuesto, establecer los resultados de la necropsia", expuso.

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