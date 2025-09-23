No ha mejorado la ocupación hotelera en SLP

Pese a una ligera recuperación en el mes de julio, el acumulado anual de la ocupación hotelera de la capital potosina mantiene una tendencia a la baja al registrar valores inferiores a los registrados en 2024, de acuerdo con la información de la Secretaría de Turismo a nivel federal.

Según el último reporte de Datatur disponible, en el mes de julio el municipio de San Luis Potosí registró una ocupación hotelera promedio de 60 por ciento, lo que implica un incremento de 1.4 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año pasado.

Esta ocupación hotelera representa un total de 3 mil 670 cuartos ocupados en dicho mes, lo que equivale a un crecimiento anual del 3.4 por ciento. Asimismo, se registró un total de 6 mil 119 cuartos disponibles en promedio al día, lo que representa un incremento anual de apenas 0.9 por ciento.

Sin embargo, en el periodo de enero a julio del presente año, la capital registró una ocupación hotelera promedio del 52.4 por ciento, 1.4 por ciento menos que en el mismo acumulado anual registrado en 2024.

Esta ocupación se traduce en un promedio de 3 mil 270 cuartos ocupados, lo que implica una disminución anual de 2.7 por ciento y un promedio de 6 mil 124 cuartos disponibles al día, que equivalen a un 0.2 por ciento menos que en 2024.