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Durante la ya cercana temporada decembrina, el gobierno de Villa de Pozos mantendrá una estrategia de regulación y vigilancia de la venta de pirotecnia, con el propósito de reducir riesgos y fortalecer las medidas de seguridad tanto para comerciantes como para la población en general.

El ayuntamiento informó además que se mantendrá el mismo número de permisos otorgados el año pasado, por lo que no se prevé un incremento en los puntos autorizados para la venta de estos productos durante las celebraciones de fin de año.

Como antecedente, en diciembre de 2024 se autorizaron 75 permisos de venta de pirotecnia para los días 24, 30 y 31 de diciembre. La mayoría de estos permisos no fueron nuevas autorizaciones, sino refrendos de permisos que ya existían desde la etapa en que Villa de Pozos era una delegación de la capital. No obstante, dicha cifra deberá ser confirmada o modificada por los actuales titulares de las direcciones de Comercio y Protección Civil.

La regulación de la venta de pirotecnia cobra relevancia durante diciembre, periodo en el que aumenta su uso y con ello el riesgo de accidentes. Quemaduras, lesiones en manos y ojos, así como incendios ocasionados por el manejo inadecuado de estos artefactos, forman parte de los incidentes que año con año buscan prevenir las autoridades mediante acciones de supervisión y control.

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