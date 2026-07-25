No hay coordinación con Gobierno, reconoce EGC

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que actualmente no existe una buena coordinación entre el Ayuntamiento capitalino y el Gobierno del Estado, situación que, dijo, ya comienza a reflejarse en el retraso de proyectos de infraestructura y en problemas de comunicación entre ambas administraciones.

El edil contrastó el escenario actual con el de meses anteriores, cuando, aseguró, destacaba públicamente la relación institucional con el Ejecutivo estatal. "Yo premié, reconocí y agradecí la gran coordinación que había con el Gobierno del Estado; hoy ya no puedo presumirla, desgraciadamente", expresó al señalar que la falta de entendimiento está afectando el desarrollo de la ciudad.

Como ejemplo, Galindo mencionó que recientemente la Secretaría de Cultura realizó gestiones para solicitar el uso de plazas públicas mediante procedimientos que, a su juicio, pudieron resolverse de forma directa. Sostuvo que bastaba una llamada telefónica o incluso un mensaje para coordinarse con él o con cualquier funcionario municipal, evitando trámites innecesarios.

El presidente municipal afirmó que cualquier dependencia estatal puede establecer contacto directo con el Ayuntamiento para resolver asuntos de interés común y lamentó que esa comunicación no esté ocurriendo. "San Luis no se merece eso", insistió, al considerar que la falta de coordinación termina perjudicando a la población.

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