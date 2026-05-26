No hay desplazamientos forzados por violencia: SSPC

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Luego de que un estudio de la Universidad Iberoamericana revelara que en tres municipios de la entidad, se registró el fenómeno del desplazamiento forzado a causa de la violencia, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, señaló que hasta el momento, no se han recibido reportes relacionados con esta situación.

Indicó que, en caso de presentarse este tipo de hechos, los primeros en tener conocimiento serían los presidentes municipales. No obstante, aseguró que existe un protocolo de atención en coordinación con diversas instituciones encargadas de brindar apoyo a la ciudadanía, entre ellas la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y dependencias municipales.

Añadió que tanto la Guardia Civil Estatal como la División Caminos y la propia Secretaría mantienen disposición para atender cualquier situación que pudiera presentarse y prevenir que estos casos ocurran.

Aunque el estudio universitario presentó resultados de un monitoreo realizado el año pasado sobre presuntos casos en los municipios de Santo Domingo, Cárdenas y Ciudad Valles, el secretario dijo desconocer esos hechos y consideró que los datos podrían corresponder a periodos anteriores. Sin embargo, afirmó que las autoridades continúan trabajando para evitar que estas situaciones se repitan.

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"No estamos exentos de que nos sucedan situaciones relevantes; nos tenemos que aplicar todos en coordinación para darle seguimiento y que haya una sanción a los culpables".