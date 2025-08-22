No llega a Congreso notificación sobre Nava Palacios

El Congreso del Estado aún no ha sido notificado formalmente sobre la resolución del Poder Judicial Federal (PJF) que ordena revocar la inhabilitación del exalcalde de la capital, Xavier Nava Palacios, afirmó el diputado Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Durante una reunión en la Jucopo, dijo haber consultado al área jurídica del Legislativo y precisó que hasta este momento no existe notificación oficial.

"El Congreso no ha sido notificado formalmente. Vamos a esperar que sea notificado y entonces nosotros, por supuesto que vamos a acatar cualquier resolución por los tiempos y las condiciones que legalmente se establecen. Nosotros vamos a revisarlo, pero en este momento he preguntado al jurídico y nos informaron en Jocopo que no hemos sido notificados", señaló.

El emplazamiento del Poder Judicial establece un plazo de tres días para que el Congreso deje sin efecto el juicio político que inhabilitó a Nava Palacios por 18 años, bajo advertencia de sanciones en caso de incumplimiento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) notificó la resolución desde el 1 de agosto, por lo que han transcurrido 22 días sin que se haya cumplido el fallo.

