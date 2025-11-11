No sabían gobierno ni bancada morenista de propuesta deudora
No hay intención de endeudarse: SGG; fue error de comunicación: Cuauhtli Badillo
Ni el Gobierno del Estado ni la bancada morenista en el Congreso conocían las iniciativas para autorizar al estado y a los 59 ayuntamientos la contratación de una deuda conjunta por 13 mil 404.6 millones de pesos, impulsadas por el diputado morenista Carlos Artemio Arreola Mallol.
Por lo que respecta a la administración de Ricardo Gallardo Cardona, su secretario General de Gobierno, indicó que hoy, el Ejecutivo no considera contratar deuda a largo plazo.
Cuestionado sobre si la administración actual requiere de créditos, el entrevistado respondió que el gobierno estatal ya tiene 4 años de gestión y no ha sido necesario ocuparlos.
“No, nosotros no tenemos conocimiento de la presentación, ni del contenido (…) no (se ha planteado de manera interna con el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona)”, manifestó Torres Sánchez.
Por su parte, el diputado morenista, Cuauhtli Badillo Moreno, reconoció que su bancada tampoco tenía conocimiento de las iniciativas presentadas por Arreola Mallol.
El legislador calificó el hecho como un error de comunicación interna, al señalar que el tema no fue consultado ni dialogado dentro del grupo parlamentario antes de ser presentado. “Fue una noticia que trascendió mucho, pero no conocíamos el tema”., dijo.
Sin embargo, afirmó que tras analizar las propuestas “nos dimos cuenta de que no era como se había planteado en algunos medios”, declaró.
“El objetivo era dotar de oportunidades a los ayuntamientos para realizar obras, no para cubrir gasto operativo ni nómina”, aclaró el legislador.
