No se sabe en qué utilizarán el nuevo impuesto

Los diputados estaban informados de que no era prudente votar la iniciativa del impuesto ecológico por falta de consulta, por falta de una figura financiera clara de fideicomiso, de una cuenta concentradora y de una aplicación clara de los recursos. Nada de eso se realizó, advirtió el presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante.

El posicionamiento de Ortuño Díaz Infante se da en vísperas de la organización de un foro de seguimiento a la reglamentación del Impuesto Ambiental en San Luis Potosí, en el que participará en pleno la Alianza Empresarial Potosina, por medio de los organismos empresariales que integran el grupo.

Dijo que después de todo el proceso para aprobar la iniciativa, es fecha que no hay informes por parte de la autoridad, y eso se sabía desde antes de que se aprobara la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo ante los diputados locales.

Desde un principio, lo que faltó fue una figura clara de administración del dinero que permita transparentar el uso de los recursos. Comentó el dirigente empresarial que la legislatura anterior aplicó de manera irresponsable sus criterios para juzgar que la iniciativa se encontraba completa a pesar de que no representa garantía alguna para la transparencia en todo el proceso que implica desde la recepción del recurso hasta el gasto.

Asimismo, el organismo empresarial planeó para el próximo día 30 un foro de discusión del Impuesto Ecológico, en el que se pretende que participen todos los interesados.

Agregó que tiene que transparentarse el ingreso, crearse el fideicomiso y también definir el destino de los recursos, y todo se debe exponer de manera clara porque finalmente es dinero que generaron las propias empresas.