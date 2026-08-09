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Notorio el grave deterioro del drenaje en Reforma

Los automovilistas temen que se registre un hundimiento

Por Rolando Morales

Agosto 09, 2026 03:00 a.m.
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Notorio el grave deterioro del drenaje en Reforma
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      El deterioro de las rejillas de alcantarilla ubicadas en el cruce de las calles Julián de los Reyes y Reforma, en el Centro Histórico de San Luis Potosí, ha comenzado a generar preocupación entre comerciantes y transeúntes de la zona, quienes advierten que la estructura metálica presenta deformaciones visibles y movimiento constante al paso de los vehículos.

      De acuerdo con comerciantes y peatones de la zona, las rejillas emiten fuertes golpes y vibraciones cada vez que circulan automóviles sobre ellas.  Mediante un recorrido se pudo constatar que se mantienen secciones de la rejilla hundidas y desalineadas respecto a su posición original, lo que evidencia un desgaste progresivo provocado por el tránsito vehicular que diariamente cruza por este punto del primer cuadro de la ciudad. 

      En algunos segmentos también se observan separaciones entre las piezas metálicas y el marco que las sostiene.

      Comerciantes establecidos en los alrededores han solicitado la intervención de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) para revisar y rehabilitar la estructura antes de que el daño avance. Señalaron que el problema no es reciente y que el ruido provocado por el paso de vehículos pesados se ha vuelto cada vez más frecuente.

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      La preocupación radica en que el continuo flujo vehicular podría ocasionar que alguna de las piezas termine por desprenderse por completo, lo que representaría un riesgo para automovilistas, motociclistas y ciclistas que transitan por la zona. Además, una falla mayor podría derivar en daños a vehículos o incluso provocar accidentes.

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