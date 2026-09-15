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Formalizan nombramiento de Polanco Acosta como director de PC

Acreditó las certificaciones requeridas para ocupar el cargo conforme a la legislación vigente

Por Rolando Morales

Septiembre 15, 2026 02:19 p.m.
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Formalizan nombramiento de Polanco Acosta como director de PC
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      Tras casi un año como encargado de despacho, Alejandro Polanco Acosta fue nombrado formalmente director de Protección Civil Municipal por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, luego de acreditar las certificaciones requeridas para ocupar el cargo conforme a la legislación vigente.

      El nombramiento ocurre después de que Polanco Acosta asumiera temporalmente la conducción de la dependencia tras la salida de Adrián Cortázar Ruiz, quien fue separado del cargo junto con otros seis trabajadores luego de que una investigación interna detectara presuntos hechos de corrupción.

      Los señalamientos que derivaron en los ceses surgieron a partir de denuncias ciudadanas sobre posibles irregularidades en la operación de la Dirección de Protección Civil. La investigación fue realizada por la Contraloría Interna en coordinación con la Oficialía Mayor y, de acuerdo con lo informado entonces por el Ayuntamiento, los hallazgos serían turnados a la Fiscalía General del Estado mediante una denuncia penal.

      Antes de recibir el nombramiento definitivo, Polanco Acosta, maestro en Derecho laboral, encabezó la dependencia como encargado de despacho y reportó una serie de modificaciones en los procesos administrativos.

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      Entre ellas, la eliminación de visitas ordinarias previas para algunos trámites y la posibilidad de que los solicitantes presenten evidencia fotográfica y videográfica de las condiciones de sus establecimientos, además de una declaración sobre la veracidad de la información entregada.

      En junio pasado, Galindo Ceballos había adelantado que formalizaría a Polanco como director una vez que cumpliera con las certificaciones necesarias.

      En esa ocasión, el alcalde destacó que durante su gestión se habían desahogado más de mil 800 dictámenes pendientes y sostuvo que los cambios permitieron eliminar retrasos y cerrar espacios que anteriormente podían propiciar irregularidades.

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      Con la acreditación de la competencia requerida y la certificación validada por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), Polanco Acosta deja de ser encargado de despacho y asume oficialmente la Dirección de Protección Civil Municipal.

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