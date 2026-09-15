Corre x tu marca inaugura galería sobre el trabajo de Colonia Juvenil en el Parque de Morales

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¡Lo que aquí comienza cambia al mundo!: Visita la inspiradora galería de Colonia Juvenil en el Parque de Morales

San Luis Potosí, S.L.P. ALGO GRANDE ESTA PASANDO — Con el firme propósito de visibilizar y sumar esfuerzos en favor de la juventud potosina, se invita a toda la ciudadanía a visitar la exposición fotográfica situada en el emblemático Parque de Morales. Esta muestra es presentada en colaboración con el Gobierno de la Capital, la Dirección de Cultura Municipal y Corre X tu Marca, en el marco de la quinta edición de La Carrera de las Empresas.

La galería ilustra la destacada labor realizada por la organización Colonia Juvenil, una asociación no gubernamental con más de tres décadas de trayectoria en San Luis Potosí. Su misión principal es brindar educación de calidad y formación integral a adolescentes y jóvenes en situación vulnerable, combatiendo de manera directa la deserción escolar y la falta de acceso a la educación superior.

La necesidad de este tipo de iniciativas se hace evidente cuando 3 de cada 4 jóvenes que terminan la preparatoria no podrán ir a la universidad. Además, en el rango de edad de 17 a 18 años, solo el 57% de los jóvenes logra egresar del bachillerato, reduciéndose drásticamente la proporción de quienes logran avanzar hacia la educación superior.

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El Comité organizador de "Corre x tu marca: La carrera de las empresas" presenta esta muestra fotografica para concientizar a la ciudadania sobre la importancia de romper el ciclo de marginación de los jóvenes potosinos a través de la educación, ofreciendo herramientas y recursos para que más estudiantes completen su educación media superior y accedan a la universidad.

Este año, la Carrera de las Empresas en colaboración con Aderiac, se llevará a cabo el domingo 22 de noviembre de 2026 y está patrocinada por varias firmas, entre ellas Outokumpu Mexinox, Fábricas de Papel Potosí, Fiesta Americana, Smart Speakers, Astemo, G&W Electric, EATON, Universidad Cuauhtemoc, DEPSA, Grupo BIOS, SIIX, Pinturas San Luis, BG consultoria integral, Edenred, Mr. HoseMan y PULSO.

¡Súmate y sé parte del cambio!

Te invitamos a dar un paseo por el Parque Juan H. Sánchez mejor conocido como el parque de Morales, conocer de cerca esta gran causa a través de su galería fotográfica y ser parte del impulso que transforma el futuro de la juventud potosina.