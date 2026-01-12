logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EXITOSOS!

Fotogalería

¡EXITOSOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Obra de Prol. Moctezuma se prolonga dos meses más

Esto, ante ejecución de trabajos de infraestructura hidráulica y estructural

Por Samuel Moreno

Enero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Obra de Prol. Moctezuma se prolonga dos meses más

La obra de rehabilitación de la avenida Prolongación Moctezuma aún podría prolongarse por alrededor de dos meses, debido a la ejecución de trabajos de infraestructura hidráulica y estructural, informó la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop), Isabel Leticia Vargas Tinajero.

La funcionaria explicó que, tras una breve pausa durante el periodo vacacional de Navidad y Año Nuevo, los trabajos fueron retomados, cuidando que no quedaran zanjas abiertas ni zonas que representaran riesgo para peatones o automovilistas.

Detalló que actualmente las labores se concentran de manera más intensa en el tramo que conecta con la avenida Adolfo López Mateos, donde se llevan a cabo acciones clave para la modernización de la vialidad, entre ellas la colocación de tubería, la instalación del colector pluvial y la preparación de la base estructural para la posterior colocación del concreto hidráulico.

Vargas Tinajero señaló que, conforme al avance registrado, la obra continuará durante las próximas semanas, por lo que solicitó comprensión a la ciudadanía ante las afectaciones viales que puedan presentarse mientras se concluyen los trabajos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Indicó que el objetivo es entregar una vialidad con mejores condiciones de durabilidad y funcionalidad, una vez concluidas todas las etapas del proyecto.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Frente frío 27 arrecia con bajas temperaturas y lluvias
    Frente frío 27 arrecia con bajas temperaturas y lluvias

    Frente frío 27 arrecia con bajas temperaturas y lluvias

    SLP

    El Universal

    Conagua emite alerta por frente frío 27 y pronostica lluvias intensas en varias regiones de México

    Decretan área natural en Villa Hidalgo y avanzan estudios para cuatro zonas más
    Decretan área natural en Villa Hidalgo y avanzan estudios para cuatro zonas más

    Decretan área natural en Villa Hidalgo y avanzan estudios para cuatro zonas más

    SLP

    Samuel Moreno

    Segam trabaja en la ampliación de zonas protegidas para conservar la biodiversidad en San Luis Potosí.

    Pide Interapas no modificar infraestructura hídrica
    Pide Interapas no modificar infraestructura hídrica

    Pide Interapas no modificar infraestructura hídrica

    SLP

    Rolando Morales

    Interapas destaca la importancia de proteger la infraestructura hidráulica pública para garantizar la seguridad del suministro

    Dirección del agua llena depósitos comunitarios en zonas rurales
    Dirección del agua llena depósitos comunitarios en zonas rurales

    Dirección del agua llena depósitos comunitarios en zonas rurales

    SLP

    Rolando Morales

    El servicio municipal asegura el suministro de agua en diversas localidades.