"La obra no tiene ningún error", asegura Vargas Tinajero (video)
En el nuevo megapuente se aplicó asfalto "para suavizar" el paso de vehículos a partir de quejas ciudadanas, explicó
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Debido a que el puente superior en el cruce de la carretera Rioverde y Anillo Periférico o Circuito Potosí pasa por encima de otro, no fue posible colocar un apoyo central, sin embargo, la obra "no quedó mal", defendió Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).
Dijo que la dependencia estatal acudió para atender recientes peticiones ciudadanas, consistentes en percibir una especie de tope en las uniones de las ballenas o trabes superiores.
Negó que se haya realizado un bacheo, sino una colocación de asfalto para generar una renivelación "para suavizar" el paso de las unidades vehiculares.
Pese a que la entrega oficial ya se dio en días pasados, aseveró que los trabajos complementarios no implicaron un gasto extraordinario para el estado.
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"La obra no tuvo ningún error. Simplemente se atendieron las peticiones ciudadanas que estaban haciendo (las y conductores que transitaban por la vialidad)", remató.
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