Oculta el Congreso datos sobre su labor

El Congreso del Estado ocultó técnicamente toda la información de su trabajo, para desarmar a la organización civil Congreso Calificado, responsable de evaluar el desempeño de uno por uno, de cada diputado y, técnicamente es imposible saber qué tan mal se han portado, advirtió el vocero de la organización civil Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias.

Aún así, agregó, hay muestras muy visibles de ineficiencia, como el hecho de que esperaron hasta el último día para publicar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado que era esperada desde enero pasado.

“Eso es un claro ejemplo de irresponsabilidad y de incapacidad de los diputados, lo que deja muy claro sobre cuáles son sus intereses, porque sus prioridades son muy diferentes, no trabajan de manera adecuada, tienen un pésimo trabajo en comisiones legislativas y eso que la bola de baquetones ya hicieron modificaciones a sus reglamentos para planear sesiones virtuales y votar desde la comodidad de su cama”.

González Covarrubias explicó que de alguna manera, los legisladores son abiertamente incompetentes para resolver los problemas torales de su función legislativa. “Así como lo dijo Fidel Briano en vida, los diputados chupanóminas son ahora ejemplos vivos”.

Añadió que concluyó un primer año de esta legislatura con evidencias de que se trata de un congreso totalmente oscuro y sometido, alejado de la ciudadanía y legislador de puras ocurrencias. “El ejemplo es precisamente el ego enfermizo que los llevó a ocultar la información que utiliza Congreso Calificado, para evitar que pudieran ser evaluados, porque ya sabían que la mayoría iban a salir reprobados”.

Añadió que también se guardaron el desglose de gastos del dinero público desde mayo pasado y se esperaron al paso de su deslucido informe para entonces comenzar a publicar los gastos.