Ofende a los gays chiste de Gallardo

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En medio de la controversia generada por la Recomendación No. 10/2026 emitida a la UASLP por presunta discrimación del rector Alejandro Javier Zermeño Guerra en contra del diputado local del PVEM, Héctor Serrano Cortés, en agosto de 2025, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona utilizó la orientación sexual para satirizar y mofarse de sus colaboradores, lo que fue considero por ONG´s como declaraciones discriminatorias, sin embargo, hasta el momento la CEDH no se ha pronunciado al respecto.

Durante un evento de entrega de obras, el mandatario estatal dijo entre risas que sus adversarios políticos inventarían que Julio César Patiño Morales, entonces director general del Instituto de Regularización y Vivienda Social (INREVIS) y el diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann son gays, mientras los residentes se carcajeaban.

Tras dichas declaraciones, diversas colectivas, activistas y defensoras de derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+, manifestaron su rechazo a las expresiones, porque no puede considerarse como un "mal chiste" o una "ocurrencia pasajera", pues representan violencia simbólica que reproduce estigmas y legitima la discriminación.