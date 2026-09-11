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Ofrecen apoyo en la prevención de suicidios

Por Leonel Mora

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Ofrecen apoyo en la prevención de suicidios
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      En el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, diversas dependencias municipales de Villa de Pozos recordaron a la población que cuentan con diversos servicios de asesoría psicológica y acompañamiento a personas que atraviesan por situaciones difíciles. En este tema, se destacó principalmente la labor del Sistema Municipal DIF.

      Laura Angélica Villanueva Hernández, quien preside el DIF en este municipio, informó que se cuenta con un área de Psicología en la que personal especializado brinda orientación psicológica e imparte pláticas en centros educativos con el fin de que la población conozca las herramientas adecuadas de apoyo y aprenda a detectar situaciones en las que esté en riesgo la vida de sus seres queridos.

      "En las instalaciones del DIF Municipal, de la calle de Fray Juan de Villerías número 305, se brinda atención psicológica gratuita a niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.

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