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Operan ruidosos antros en la colonia Polanco

Por Redacción

Julio 24, 2026 03:00 a.m.
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Operan ruidosos antros en la colonia Polanco
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      Vecinos de la colonia Polanco ya se encuentran cansados de reportar dos ruidosas cantinas ubicada en la avenida Carranza y solicitan el apoyo del alcalde para que ambos lugares sean revisados.

      Uno tiene por nombre "Mamitas" y el otro se denomina"Schaltier". Ambos negocios sistemáticamente violan el Reglamento de Ecología, al mantener ruido excesivo todos los días de la semana, principalmente por la noche y la madrugada.

      Ademas los vecinos comentaron que los propietarios de cada bar, sobrepasan el horario de funcionamiento, por lo que piden la intervención de la dirección municipal de Comercio y que aplique las sanciones conforme a las ley. 

      Los habitantes en reiteradas ocasiones han puesto sus denuncias en la aplicación "San Luis Amable" sin obtener respuesta positiva alguna. Por ello piden al edil capitalino que los apoye para turnar la instrucción necesaria y que se aplique el Reglamento de Comercio a estos dos establecimientos.

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