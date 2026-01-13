Operativo preventivo en escuelas por regreso a clases

La Guardia Civil Estatal y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado desplegaron acciones de prevención y proximidad en planteles educativos del estado con motivo del regreso a clases, mediante el llamado Operativo Juventud, activo desde el 12 de enero.

De acuerdo con información oficial, el operativo contempla presencia policial en escuelas y actividades dirigidas a estudiantes, docentes y padres de familia, entre ellas pláticas sobre autocuidado, prevención de la violencia, uso responsable de redes sociales y capacitación en protocolos de emergencia.

GCE en escuelas

El titular de la corporación estatal, Rosalío Ramos García, informó que durante el arranque del ciclo escolar no se reportaron incidentes y que las acciones se realizan en coordinación con autoridades educativas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Recomendaciones para proteger a los niños del frío en el regreso a clases Ante el regreso a clases en temporada invernal, conoce cómo proteger a los niños del frío y prevenir enfermedades respiratorias.

Adicionalmente, a través de las Unidades de Prevención del Delito y Atención a la Violencia de Género, se llevan a cabo ferias de seguridad dentro y fuera de los planteles, enfocadas en la difusión de mecanismos de denuncia, igualdad, resolución pacífica de conflictos y convivencia escolar.