Operativo preventivo en escuelas por regreso a clases
Desde el 12 de enero se aplican acciones de prevención y proximidad en escuelas del estado.
La Guardia Civil Estatal y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado desplegaron acciones de prevención y proximidad en planteles educativos del estado con motivo del regreso a clases, mediante el llamado Operativo Juventud, activo desde el 12 de enero.
De acuerdo con información oficial, el operativo contempla presencia policial en escuelas y actividades dirigidas a estudiantes, docentes y padres de familia, entre ellas pláticas sobre autocuidado, prevención de la violencia, uso responsable de redes sociales y capacitación en protocolos de emergencia.
El titular de la corporación estatal, Rosalío Ramos García, informó que durante el arranque del ciclo escolar no se reportaron incidentes y que las acciones se realizan en coordinación con autoridades educativas.
Adicionalmente, a través de las Unidades de Prevención del Delito y Atención a la Violencia de Género, se llevan a cabo ferias de seguridad dentro y fuera de los planteles, enfocadas en la difusión de mecanismos de denuncia, igualdad, resolución pacífica de conflictos y convivencia escolar.
Redacción
