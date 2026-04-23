Ordenan suspensión temporal de "El Zapote"

Vecinos obtuvieron una suspensión provisional contra el operador del tiradero a cielo abierto conocido como El Zapote por riesgos ambientales por lo que las autoridades están obligadas desde ahora, a implementar medidas de prevención de daños a la salud y el entorno.

Juzgado federal concede suspensión provisional a tiradero El Zapote

Un juzgado federal concedió una suspensión provisional a habitantes cercanos al basurero "El Zapote", en Soledad de Graciano Sánchez, tras admitir el Juicio de Amparo Indirecto 474/2026-IV, con el que denuncian riesgos sanitarios y ambientales.

La resolución fue emitida el 9 de abril por la jueza Aracely del Rocío Hernández Castillo, titular del Juzgado Sexto de Distrito y quien determinó que no era necesario exigir garantía debido a que el caso involucra la protección de derechos fundamentales, como el acceso a un medio ambiente sano.

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Medidas de prevención y obligaciones para autoridades

Como parte de la medida cautelar, las autoridades deberán implementar acciones inmediatas para evitar afectaciones a la salud de la población y al entorno en tanto se resuelve el fondo del juicio.

El fallo se apoya en criterios clave del derecho ambiental, como los principios de precaución y prevención además de reconocer el interés legítimo de los habitantes bajo el concepto de "entorno adyacente".

En su demanda, los vecinos denunciaron omisiones graves por parte de distintas instancias de gobierno, entre ellas falta de vigilancia efectiva sobre el sitio, incumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003 y la ausencia de sanciones pese a irregularidades detectadas. También señalaron inacción ante denuncias ciudadanas previas y deficiencias en la regulación ambiental a nivel estatal.

El amparo involucra a autoridades de los tres niveles de gobierno como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) y dependencias del ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez.