Organiza BMW un encuentro con estudiantes
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Con un programa diseñado de manera especial para estudiantes, BMW Group México, Planta San Luis Potosí, organizó un encuentro académico de vocaciones científicas y tecnológicas para niñas niños y adolescentes, con miras a reducir la brecha de género en materia de acceso a la ciencia y la educación, además de promover la educación inclusiva, modelo aterrizado al territorio potosino que ya ha sido implementado en Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
En el proyecto se involucraron la Unicef y la SEGE. El evento se denominó Primer Encuentro Académico STEAM, un plan de servicio a la sociedad creado por la empresa alemana cuya planta de ensamble se ubica en San Luis Potosí. Con el lema "Educar a la juventud del mañana, hoy", para impulsar vocaciones científicas y tecnológicas, reducir la brecha de género y fortalecer la formación docente.
El impacto de la actividad de la empresa automotriz permitió el acceso a la capacitación a 140 estudiantes y 25 docentes.
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