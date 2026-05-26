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Organiza BMW un encuentro con estudiantes

Por Martín Rodríguez

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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Organiza BMW un encuentro con estudiantes
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      Con un programa diseñado de manera especial para estudiantes, BMW Group México, Planta San Luis Potosí, organizó un encuentro académico de vocaciones científicas y tecnológicas para niñas niños y adolescentes, con miras a reducir la brecha de género en materia de acceso a la ciencia y la educación, además de promover la educación inclusiva, modelo aterrizado al territorio potosino que ya ha sido implementado en Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

      En el proyecto se involucraron la Unicef y la SEGE. El evento se denominó Primer Encuentro Académico STEAM, un plan de servicio a la sociedad creado por la empresa alemana cuya planta de ensamble se ubica en San Luis Potosí. Con el lema "Educar a la juventud del mañana, hoy", para impulsar vocaciones científicas y tecnológicas, reducir la brecha de género y fortalecer la formación docente.

      El impacto de la actividad de la empresa automotriz permitió el acceso a la capacitación a 140 estudiantes y 25 docentes.

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