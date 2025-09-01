Captan en video a exgobernador Francisco Domínguez en riña

En redes sociales, se hizo viral un video del exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez durante una riña en el bar Canta Corazón ubicado en la colonia Salitre de la capital queretana.

En la grabación, se observa cómo es que el exgobernador arremete con un hombre, golpeándolo en repetidas ocasiones hasta que ambos son separados.

Usuarios en internet acusaron a Domínguez de actuar bajo los efectos del alcohol y ante los hechos, el exgobernador dio su postura de los hechos.

A través de su cuenta de Instagram, Francisco Domínguez aseguró que durante su estadía en el bar, una mujer perteneciente a su grupo de trabajo fue agredida en medio de una riña entre terceros, por lo cual, intervino para protegerla.

Dijo rechazar la violencia contra las mujeres, además de asegurar que la Fiscalía del Estado ya investiga los hechos.

Bar lanza comunicado de los hechos

Este domingo 31 de agosto, el bar Canta Corazón condenó de la misma forma la violencia, y esclareció que los hechos derivaron de una riña en la que una fémina se vio agredida físicamente.

Comentan que su personal actuó para auxiliarla y asimismo, colaborarán con las autoridades correspondientes.

Al igual que el exgobernador, el establecimiento ya presentó una denuncia a la Fiscalía con la persona agresora.