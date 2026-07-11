PVEM perfila a Ruth Glez. en celebración gallardista

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Entre consignas de "¡gobernadora!" y llamados a prolongar el proyecto político hasta 2033, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) convirtió la celebración por el 20 aniversario del gallardismo en un escaparate para impulsar la figura de la senadora Ruth González Silva rumbo a la sucesión estatal, pese a que la dirigencia insiste en que aún no son tiempos de definiciones electorales.

El Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina (FENAPO) reunió a decenas de simpatizantes verdes, así como a presidentes municipales, integrantes del gabinete estatal y diputados afines al proyecto político encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Desde el escenario, los oradores reivindicaron las dos décadas del movimiento y llamaron a mantener el rumbo que, afirmaron, permitió "terminar con la maldita herencia", con la mira puesta en extender ese proyecto "hasta 2033 si el pueblo de San Luis Potosí lo permite".

Durante su intervención, Gallardo Cardona aseguró que la continuidad del proyecto deberá recaer en "una gran mujer", al afirmar que "va a cuidar a San Luis Potosí como cuida a sus hijos", en una referencia directa a Ruth González Silva. Minutos después, la senadora apareció entre gritos de "¡gobernadora!", mientras las y los asistentes coreaban el cargo en un ambiente que reforzó su posicionamiento como la principal figura del grupo político rumbo a la elección de 2027.

Al tomar la palabra, González Silva aseguró que continuará recorriendo colonias y municipios, desestimando las críticas sobre su actuar político. "Aunque algunas voces por ahí dicen que mi trabajo es legislar, por supuesto que lo hago, pero lo más importante es estar con ustedes, con la gente, y me vale lo que digan. Yo voy a regresar con ustedes a cada colonia y cada municipio (...) vamos a darle continuidad a este gran proyecto gallardista", expresó ante los asistentes.

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