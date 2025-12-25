Parques Tangamanga y Las Camelias abren este 25 de diciembre

Los Parques Tangamanga I y II, en la capital potosina, así como el Parque Las Camelias, en Matehuala, operan con normalidad este 25 de diciembre, informó la administración de los Centros Estatales de Cultura y Recreación, a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con la información difundida, los espacios recreativos mantienen su horario habitual, de 5:00 a 22:30 horas, con último acceso a las 21:30, lo que permite a las familias utilizar las instalaciones durante el día festivo.

El aviso señala que los parques cuentan con zonas infantiles, áreas para mascotas y espacios deportivos, los cuales permanecen abiertos sin que se haya anunciado un programa especial adicional por la fecha.

La administración de los centros recreativos indicó que los parques se encuentran habilitados para la visita del público, como parte de la operación regular durante el periodo decembrino, tanto en la capital como en el altiplano potosino.