NACIMIENTOS ARTE Y TRADICIÓN POPULAR

NACIMIENTOS ARTE Y TRADICIÓN POPULAR

Parques Tangamanga y Las Camelias abren este 25 de diciembre

Los parques estatales permanecen abiertos en Navidad con su horario habitual

Por Pulso Online

Diciembre 25, 2025 02:52 p.m.
Parques Tangamanga y Las Camelias abren este 25 de diciembre

Los Parques Tangamanga I y II, en la capital potosina, así como el Parque Las Camelias, en Matehuala, operan con normalidad este 25 de diciembre, informó la administración de los Centros Estatales de Cultura y Recreación, a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con la información difundida, los espacios recreativos mantienen su horario habitual, de 5:00 a 22:30 horas, con último acceso a las 21:30, lo que permite a las familias utilizar las instalaciones durante el día festivo.

SSPC: fue un altercado entre conductores lo del Tangamanga

Si bien se registró un "altercado" entre integrantes de dos vehículos recientemente en el parque Tangamanga I, no se encontraron lesionados, ni tampoco la comisión del secuestro de una persona, inform...

El aviso señala que los parques cuentan con zonas infantilesáreas para mascotas y espacios deportivos, los cuales permanecen abiertos sin que se haya anunciado un programa especial adicional por la fecha.

La administración de los centros recreativos indicó que los parques se encuentran habilitados para la visita del público, como parte de la operación regular durante el periodo decembrino, tanto en la capital como en el altiplano potosino.

