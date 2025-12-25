Parques Tangamanga y Las Camelias abren este 25 de diciembre
Los parques estatales permanecen abiertos en Navidad con su horario habitual
Los Parques Tangamanga I y II, en la capital potosina, así como el Parque Las Camelias, en Matehuala, operan con normalidad este 25 de diciembre, informó la administración de los Centros Estatales de Cultura y Recreación, a través de un comunicado oficial.
De acuerdo con la información difundida, los espacios recreativos mantienen su horario habitual, de 5:00 a 22:30 horas, con último acceso a las 21:30, lo que permite a las familias utilizar las instalaciones durante el día festivo.
SSPC: fue un altercado entre conductores lo del Tangamanga
Si bien se registró un "altercado" entre integrantes de dos vehículos recientemente en el parque Tangamanga I, no se encontraron lesionados, ni tampoco la comisión del secuestro de una persona, inform...
El aviso señala que los parques cuentan con zonas infantiles, áreas para mascotas y espacios deportivos, los cuales permanecen abiertos sin que se haya anunciado un programa especial adicional por la fecha.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La administración de los centros recreativos indicó que los parques se encuentran habilitados para la visita del público, como parte de la operación regular durante el periodo decembrino, tanto en la capital como en el altiplano potosino.
no te pierdas estas noticias
Parques Tangamanga y Las Camelias abren este 25 de diciembre
Pulso Online
Los parques estatales permanecen abiertos en Navidad con su horario habitual
Desde Catedral llaman a replantear la ayuda a los más pobres
Martín Rodríguez
Durante la misa navideña, se pidió reflexionar sobre el apoyo a personas en abandono o pobreza.
Un muerto, explosión e incendios: el saldo de Nochebuena en SLP
Martín Rodríguez
Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí recibió 26 llamadas durante la noche de Navidad