Parten a Monterrey cientos de huastecos

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Municipios de la Zona Huasteca de San Luis Potosí expulsan trabajadores hacia Monterrey a tal grado que ya hasta se dice en son de broma que podría formarse un municipio de huastecos en la capital de Nuevo León, señaló el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Gobierno del Estado, Crisógono

Sánchez Lara.

Por ahora, hay un conteo oficial de 4 mil huastecos que se encuentran en Monterrey, contratados por diversas empresas.

Dijo que el impacto es tal, que a diario salen autobuses a Monterrey y algunos organizan viajes en camionetas para llevar los insumos surgidos de la Zona Huasteca, para sus paisanos que viven en la zona metropolitana regiomontana.

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A su juicio, es posible detener la migración de los trabajadores, instalando empresas, pero también aprovechando proyectos de trabajo de los ingenios azucareros u otras empresas propias de la zona.

Dijo que están haciendo lo necesario para procurar que los jóvenes no se vayan de aquí y que las señoritas también encuentren trabajo.

Explicó que quienes se van de la Huasteca a Monterrey buscan por lo general plazas de trabajo en la industria, pero frecuentemente no tienen la preparación para desempeñar los cargos. Explica que algunos ni siquiera tienen la preparación adecuada cuando ya hasta fueron a buscar una plaza en aquella ciudad anteriormente.

Agregó que quienes se van, por lo general no tienen profesiones derivadas de ingenierías o licenciaturas, pero sí encuentran fuentes de empleo. Identifica pobladores huastecos radicados en Monterrey, que prometieron regresar una vez que los inversionistas instalen empresas que les den trabajo del perfil que ellos desean.