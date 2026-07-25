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PC inspeccionará centros acuáticos

En Pavón, Los Pajaritos son uno de los centros vacacionales de gran afluencia

Por Samuel Moreno

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
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PC inspeccionará centros acuáticos
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      Ante el incremento de visitantes por el periodo vacacional y el aumento gradual de las temperaturas, la Coordinación Municipal de Protección Civil de Soledad de Graciano Sánchez, intensificó las inspecciones en centros acuáticos y campamentos de verano para verificar que cumplan con las medidas de seguridad y prevenir accidentes.

      El comandante de la corporación, Martín Bravo Galicia, informó que uno de los espacios con mayor afluencia es el centro acuático ubicado en la colonia Pavón, conocido como Pajaritos, el cual, aseguró, cumple con la normatividad vigente. No obstante, explicó que durante los días con mayor concentración de personas se realizan recorridos e inspecciones adicionales para corroborar que las condiciones de operación sean las adecuadas.

      Añadió que varias escuelas de natación aprovechan el periodo vacacional para ofrecer campamentos de verano, por lo que, además de las disposiciones que ya deben cumplir como centros de enseñanza, están obligadas a contar con un salvavidas o personal certificado en primeros auxilios, acreditado como brigadista interno, a fin de atender cualquier emergencia.

      Bravo Galicia señaló que la vigilancia se mantiene de forma permanente debido a que las altas temperaturas vuelven más atractivos este tipo de espacios recreativos, especialmente para niñas, niños y adolescentes que participan en actividades vacacionales. Indicó que el objetivo es reducir riesgos y garantizar condiciones seguras para los asistentes.

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      De acuerdo con recomendaciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil y autoridades de salud, durante la temporada de calor es importante que los centros recreativos cuenten con protocolos de atención a emergencias, personal capacitado y equipo de rescate, mientras que la población debe evitar ingresar al agua sin supervisión, especialmente en el caso de menores de edad, además de mantenerse hidratada y seguir las indicaciones del personal responsable de cada instalación.

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