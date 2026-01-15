Perfila SCJN nuevo revés al Congreso

La Suprema Corte de Justicia de la Nación perfila dar un nuevo revés al Congreso del Estado, pues anticipa anular una reforma realizada a fines de 2024 a la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Proceso Penal en el Estado.

El Pleno de la SCJN prevé incluir en su sesión del próximo lunes, 19 de enero, discutir la ponencia de la ministra María Estela Ríos González sobre la acción de inconstitucionalidad 194/2024, promovida por la Fiscalía General de la República el 30 de diciembre de 2024 contra una reforma al artículo 50 de dicha ley, aprobada por el Congreso potosino y publicada en el Periódico Oficial del Estado el 4 de diciembre de 2024.

Dicho artículo establecía una sanción de 500 Unidades de Medida y Actualización a los funcionarios que no acataran las medidas de protección a víctimas y testigos, además de prisión de entre tres meses y un año.

El proyecto judicial señala que la sanción impuesta es "fija e inflexible al no establecer parámetros mínimos y máximos que permitan un margen de apreciación para que las personas operadoras jurídicas puedan individualizarla atendiendo a la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad, por lo que se vulnera el principio de proporcionalidad de las penas, previsto en el artículo 22 de la Constitución Federal".

El proyecto señala que el concepto de invalidez argumentado por la FGR es fundado y, por tanto declara la invalidez de la reforma penal.

Este fallo se suma a varias decisiones adversas que ha tomado la SCJN contra acciones del Congreso potosino, entre las que están reformas electorales realizadas sin el cumplimiento de consultas públicas, modificaciones al Código Penal en materias de aborto y una reciente sobre sanciones a las terapias de conversión.