Permisos para circular sin placas no son válidos: SSPC
SSPC confirma que no hay convenios con municipios para emitirlos
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que no existen permisos legales para circular sin placas ni tarjeta de circulación en el estado, ya que no hay convenios firmados entre el Gobierno estatal y los ayuntamientos que autoricen su expedición.
El titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, señaló que esta disposición está vigente desde diciembre de 2024 y no ha sido modificada, por lo que cualquier permiso emitido por municipios o particulares carece de validez legal.
La SSPC precisó que, desde el 17 de diciembre de 2024, estos documentos dejaron de ser reconocidos oficialmente, por lo que los conductores deben tramitar placas y tarjeta de circulación ante la Secretaría de Finanzas para evitar sanciones o el remolque del vehículo.
Pese a ello, en distintos puntos del estado siguen operando negocios que venden permisos provisionales, sin respaldo legal.
