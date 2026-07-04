Persiste fuga de aguas negras en calle Mayte
Vecinos expresaron su preocupación por afectaciones sanitarias
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Vecinos de la colonia La Lomita, denunciaron que desde hace aproximadamente 15 días persiste una fuga de aguas negras sobre la calle Mayte, problema que, aseguran, ya fue reportado al Interapas sin que hasta el momento hayan recibido una solución.
Los habitantes señalaron que, además de la acumulación de agua residual, el principal problema es el fuerte olor que se percibe en la zona, el cual consideran un riesgo para la salud de las familias que viven en el sector.
Indicaron que en los últimos días se han visto obligados a mantener cerradas las puertas y ventanas de sus viviendas debido a los malos olores. Asimismo, expresaron su preocupación porque la fuga continúe y pueda provocar afectaciones sanitarias.
Explicaron que el agua estancada no ha logrado desaparecer, ya que las lluvias recientes han incrementado el flujo de aguas residuales, lo que ha ocasionado mayores encharcamientos en la calle. Ante esta situación, solicitaron al Interapas realizar trabajos de desazolve, pues afirman que varias alcantarillas se encuentran obstruidas por la acumulación de residuos.
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