Persisten efectos del frente frío 17 en SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil alertó por el ingreso del frente frío número 17, que generará bancos de niebla en las sierras y un marcado descenso de temperaturas en diversas regiones del estado.

De acuerdo con el pronóstico, este sistema dejará máximas de 23 grados en la zona Centro y 24 grados en la Huasteca, mientras que las mínimas descenderán hasta los 11 grados en la capital y 12 grados en el Altiplano, donde existe probabilidad de heladas.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el frente frío número 17, aunque ingresó hace algunos días, sigue generando efectos importantes en San Luis Potosí, con bancos de niebla en áreas serranas, temperaturas bajas y riesgo de heladas en varias regiones del estado.

Según el pronóstico actualizado, las temperaturas máximas rondarán los 23 grados en la zona Centro y 24 grados en la Huasteca, mientras que las mínimas caerán hasta los 11 grados en la capital y 12 grados en el Altiplano, donde se mantiene la posibilidad de heladas durante la madrugada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Protección Civil insistió en que la población adopte medidas preventivas ante el clima frío:

En el hogar:

· Usar varias capas de ropa para conservar el calor.

· Verificar la ventilación de calentadores, estufas y chimeneas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

· Proteger tuberías y medidores ante posibles congelamientos.

En la salud:

· Mantenerse hidratado e incrementar el consumo de alimentos ricos en vitamina C.

· Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

· Evitar cambios bruscos de temperatura.

La dependencia pidió mantenerse atentos a los avisos oficiales, pues el ambiente frío continuará en los próximos días.