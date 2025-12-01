Frente frío 17 trae heladas a SLP desde la madrugada

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió un aviso preventivo por el paso del frente frío número 17, que traerá un descenso marcado de temperatura, bancos de niebla y probabilidad de heladas en diversas zonas del estado.

De acuerdo con el pronóstico, la zona centro alcanzará máximas de 23°C y mínimas de hasta 9°C, mientras que en el Altiplano se prevén amaneceres de 11°C con posibilidad de heladas. En la Huasteca, pese a un clima más cálido, las máximas rondarán los 27°C.

La dependencia pidió a la población tomar medidas inmediatas para enfrentar el frío. En casa, recomendó abrigarse por capas, verificar que calentadores y estufas estén bien ventilados para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, y proteger tuberías y medidores de agua para evitar que se congelen o revienten.

En materia de salud, Protección Civil recordó la importancia de mantenerse hidratado, consumir alimentos ricos en vitamina C y poner especial atención a niños, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios, además de evitar los cambios bruscos de temperatura.

La autoridad pidió mantenerse informado por fuentes oficiales y reportar cualquier situación de riesgo.