Persisten focos rojos por robo al transporte de carga

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San Luis Potosí se mantiene como uno de los principales focos rojos para el transporte de carga en México, al ubicarse entre las seis entidades con mayor incidencia de robo de tráileres durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con el más reciente informe de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

El reporte señala que entre enero y junio fueron robadas mil 270 unidades de carga en el país, todos los casos mediante hechos violentos. Además, durante ese mismo periodo se documentó el asesinato de 15 operadores a manos de grupos delictivos que buscan apoderarse de los vehículos y la mercancía que transportan.

El informe identifica al Estado de México, Puebla, Veracruz, Michoacán, San Luis Potosí y Jalisco como las entidades con mayor incidencia de este delito, lo que mantiene al territorio potosino entre los corredores carreteros de mayor riesgo para el traslado de mercancías.

Canacar también advierte que la inseguridad ha agravado el déficit de operadores de carga en el país, al estimar una falta cercana a los 90 mil choferes. El organismo atribuye esta escasez a que cada vez menos personas están dispuestas a desempeñar la actividad debido a los riesgos que enfrentan en las carreteras.

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La inclusión de San Luis Potosí en este diagnóstico adquiere especial relevancia por su ubicación estratégica dentro de la red logística nacional, ya que la carretera federal 57 cruza la entidad y concentra una parte importante del movimiento de mercancías entre el centro, el norte y la frontera del país. El informe concluye que el fortalecimiento de la seguridad en estos tramos resulta indispensable para proteger una de las principales rutas del comercio y la industria nacional.