Personalizan libros y cuadernos de los escolares

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A pocos días del inicio del ciclo escolar 2026-2027, pequeños emprendimientos dedicados a la personalización de útiles escolares han incrementado su actividad, ante la demanda de padres de familia que buscan tener listas libretas, libros y materiales para el regreso

a clases.

Ruth Rocha, creadora del emprendimiento ManzanArte, comenzó el año pasado con el servicio de forrado y personalización de libretas, y este ciclo incorporó la elaboración de etiquetas para útiles escolares, además de ampliar su oferta con trabajos creativos relacionados con las actividades escolares.

Explicó que la demanda de etiquetas se incrementó durante las últimas semanas, con alrededor de 15 pedidos, mientras que el servicio de forrado de libretas y libros comienza a registrar mayor movimiento conforme se acerca el regreso a las aulas, previsto para el próximo lunes.

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Uno de los servicios que ofrece consiste en personalizar las libretas de acuerdo con los colores, materias o personajes que solicitan los estudiantes. En algunos casos, los clientes le dan libertad para diseñar las portadas, por lo que cada trabajo es diferente. También realiza el cosido de libretas, principalmente profesionales, como una alternativa al espiral tradicional.