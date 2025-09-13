Pese a una leve alza, el empleo formal no mejora

Pese a una ligera recuperación mensual, durante el mes de agosto, el estado de San Luis Potosí registró la pérdida de 6 mil 132 empleos formales con respecto al mismo mes del año pasado, de acuerdo con la información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Derivado del último reporte mensual, la entidad potosina generó un total de 481 mil 270 plazas formales, lo que si bien implica un incremento de 696 empleos a comparación de julio, representa una caída del 1.25 por ciento anual con respecto a los 487 mil 402 empleos formales registrados en agosto del 2024.

De forma específica, el sector con la mayor disminución, fue el de la construcción con un total de 34 mil 103 plazas formales, lo que equivale a un déficit anual del 8.5 por ciento, le sigue los servicios públicos con un total de 52 mil 260 plazas, lo que implica una disminución anual del 5.6 por ciento.

En el caso del sector de la transformación industrial y de la energía eléctrica, ambos registraron disminuciones del 1.6 por ciento con respecto a agosto del 2024, con un total de 200 mil 799 y 2 mil 451 empleos formales respectivamente.

En contraparte, el sector comercial fue el único que registró un incremento considerable del 4.2 por ciento anual, con un total de 79 mil 26 plazas, aunado al sector de las actividades ganaderas y de agricultura, que registraron un total de 21 mil 523 empleos formales, lo que a su vez representa un incremento anual del 1.7 por ciento., segùn el IMSS.