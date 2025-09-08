Se rezaga SL en mejora salarial

Hasta el primer trimestre de 2025, el estado de San Luis Potosí registró incrementos menores al promedio nacional en los puestos de trabajos remunerados, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según los datos de las Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa (MTPTREF) la entidad potosina registró un total de 857 mil 986 trabajos remunerados para el periodo de enero a marzo del presente año.

Esta cifra representa un incremento anual de apenas 1.4 por ciento con respecto al primer trimestre de 2024, cuando se registraron un total de 846 mil 274 puestos de trabajo, los cuales representan un 2.2 por ciento de los puestos totales a nivel nacional.

De igual forma, este incremento anual deja a la entidad potosina en el puesto 20 a nivel nacional y por debajo del incremento promedio de todo el país, que fue del 1.6 por ciento. Asimismo, tan solo registró una contribución a la variación porcentual nacional del 0.03 por ciento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el caso de las remuneraciones de los puestos de trabajo, estos incrementaron en un 4 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado, con un total de 210 mil 21 millones de pesos.

Sin embargo, ésta también se encuentra por debajo del promedio nacional, que fue del 6.1 por ciento. Cabe resaltar que esta variación en las remuneraciones de los asalariados fue menor que la del primer trimestre del 2024, cuando incrementaron en un 5.9 por ciento de la variación anual.