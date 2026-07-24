logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Pide edil E. Galindo análisis objetivo sobre la seguridad

Por Samuel Moreno

Julio 24, 2026 03:00 a.m.
A
Pide edil E. Galindo análisis objetivo sobre la seguridad
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, rechazó que su administración minimice los problemas de seguridad y sostuvo que, por el contrario, cada reporte es atendido con responsabilidad, al tiempo que llamó a evitar que el tema sea utilizado con fines políticos.

      Cuestionado sobre señalamientos en torno a la situación de seguridad en algunos sectores de la ciudad, el edil afirmó que existe una tendencia a politizar el tema cuando actores públicos realizan pronunciamientos desde zonas con problemáticas específicas. Aseguró que, aunque podría señalar áreas que no son competencia del Ayuntamiento y que enfrentan condiciones de abandono, ha preferido no hacerlo para no alimentar la confrontación política.

      Galindo Ceballos defendió la actuación de su gobierno y aseguró que mantiene una postura objetiva frente al tema. Incluso, afirmó que la discusión pública debe elevar su nivel y centrarse en los resultados, al señalar que está dispuesto a presentar un informe detallado de las acciones que su administración ha realizado en materia de seguridad.

      Respecto a la reunión con comerciantes celebrada el fin de semana, precisó que no asistió personalmente, aunque confirmó que sí sesionó el Consejo de Seguridad del Centro Histórico. Asimismo, sostuvo que las cifras oficiales muestran avances tanto para la entidad como para 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      la capital.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Con pagos a medias logran retiro de bloqueo en el IPA
        Con pagos a medias logran retiro de bloqueo en el IPA

        Con pagos a medias logran retiro de bloqueo en el IPA

        SLP

        Huasteca Hoy

        La mesa de negociaciones acordó pagos pendientes que se realizarán la próxima semana para cañeros

        De los Santos hace reuniones ciudadanas; niega andar en campaña
        De los Santos hace reuniones ciudadanas; niega andar en campaña

        De los Santos hace reuniones "ciudadanas"; niega andar en campaña

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        No obstante, destacó la importancia de reforzar la seguridad y mejorar la accesibilidad en zona centro

        Prevé Sectur más de un millón de visitantes durante verano
        Prevé Sectur más de un millón de visitantes durante verano

        Prevé Sectur más de un millón de visitantes durante verano

        SLP

        Rubén Pacheco

        Promueven festividades como el Xantolo en la región huasteca y los Pueblos Mágicos

        Detalla Ceepac criterios para indagar campañas adelantadas
        Detalla Ceepac criterios para indagar campañas adelantadas

        Detalla Ceepac criterios para indagar campañas adelantadas

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Se aclara que mensajes privados no constituyen infracción y que expresar intención no es acto anticipado