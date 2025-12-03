Pide Terán López "piso parejo" para transporte de personal
Tras accidente mortal, líder transportista exige regularización de empresas
Luego de que un operador de transporte de personal participó en un accidente con saldo de una persona fallecida y varios lesionados, el empresario transportista Margarito Terán López pidió piso parejo y que así como hay algunos que se esfuerzan por mantener su trabajo en regla, también se busque regularizar los que no cumplen. Añadió que nadie está exento de accidentes, pero hay mucho trabajo por hacer.
En entrevista, el líder de los permisionarios manifestó que en primera instancia, todos los involucrados en esta actividad están obligados a cumplir los requisitos que marca la ley con el fin de que se les otorgue un permiso para transporte de trabajadores.
"Después de que reúnan los requisitos que marca la ley, entonces sí se debe dar seguimiento a todo lo que se tiene que hacer, primero para que haya calidad en el servicio y después generar las condiciones para evitar accidentes y evitar pérdidas humanas en accidentes de transporte en general", indicó
Consideró que en casos como el accidente de la camioneta de personal, tiene que realizarse un peritaje para el deslinde de responsabilidades, pero propuso una reunión de proveedores, clientes y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, para revisar todo lo que se relaciona con el servicio.
Añadió que el trabajo debe incluir que las propuestas tomen en cuenta a los sindicatos, con el fin de ponerse de acuerdo y determinar cuál es el tiempo idóneo de un punto al otro para que no haya intervalos cortos entre el proceso para recoger al personal y llevarlo a la empresa.
Terán López añadió que en algunos casos el tiempo no está bien medido conforme a la distancia que los choferes tienen que recorrer y eso deberá formar parte de los acuerdos.
Choca transporte de personal; un muerto y nueve lesionados
La unidad impactó a un tráiler en la comunidad de Machado, Villa de Reyes
