Pide UASLP, cruce seguro frente a campus oriente

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Organizaciones ciudadanas y colectivos impulsan una petición para construir un cruce peatonal seguro en avenida Industrias, a la altura del acceso a la Zona Oriente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), ante los riesgos que enfrentan diariamente estudiantes, docentes, trabajadores y vecinos por la velocidad de los vehículos y la falta de infraestructura para peatones.

La iniciativa es organizada por Mascotitas Zona Oriente, en colaboración con la colectiva Urzo Tejiendo Redes y el colectivo Pedaleando SLP, que buscan que el Ayuntamiento de San Luis Potosí intervenga este punto, donde se ubican las facultades de Psicología y de Ciencias Sociales y Humanidades. Los promoventes señalaron que el flujo peatonal de la zona no corresponde con las condiciones actuales de la vialidad, que carece de protección suficiente para quienes necesitan cruzarla.

La propuesta consiste en construir un Cruce Seguro a nivel de banqueta, con diseño universal y medidas de gestión de velocidad que obliguen a los automovilistas a reducir la marcha. Los colectivos plantean que la obra cumpla con la normativa vigente en materia de movilidad y seguridad vial, bajo el enfoque de Sistema Seguro, que busca prevenir siniestros y evitar que los errores humanos tengan consecuencias fatales.

Para respaldar la solicitud, las organizaciones comenzaron una recolección de firmas que acompañará un expediente técnico y un oficio formal dirigido al Gobierno Municipal. La documentación será entregada durante los primeros días de noviembre, con la intención de que el proyecto sea considerado en la asignación de presupuesto y se incorpore entre las prioridades de obra pública.

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La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de octubre, fecha límite para sumarse a la petición mediante el formulario electrónico https://forms.gle/zJ7LpAVZXcGXaB8D6.

Los colectivos también llamaron a compartir la iniciativa para ampliar el respaldo ciudadano a una intervención que busca reducir los riesgos viales en uno de los accesos peatonales a la Zona Oriente de la UASLP.