logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cómo disfrutar de un libro, aunque no tengas mucho tiempo

Fotogalería

Cómo disfrutar de un libro, aunque no tengas mucho tiempo

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Piden a Sheinbaum intervenir en correcta aplicación de "impuesto verde"

Cambio de Ruta A.C. envió un escrito formal a la presidenta en busca de transparencia sobre el tributo

Por Pulso Online

Septiembre 24, 2025 04:59 p.m.
A
Foto: Pulso

Foto: Pulso

La organización Cambio de Ruta A.C. envió un escrito formal a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el que solicita su intervención para garantizar la transparencia y correcta aplicación del Impuesto Ecológico en San Luis Potosí.

El documento señala que hasta el momento no existe información pública precisa sobre los montos recaudados por este gravamen ni sobre el destino específico de los recursos.

La asociación recordó que, en la conferencia matutina del 25 de febrero de 2025, la presidenta anunció que instruiría a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a revisar la aplicación del llamado "impuesto verde" a nivel estatal.

El escrito fue puesto a disposición pública y la organización reiteró su disposición a participar en la vigilancia y fortalecimiento del mecanismo de recaudación y gasto ambiental.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Piden a Sheinbaum intervenir en correcta aplicación de impuesto verde
Piden a Sheinbaum intervenir en correcta aplicación de impuesto verde

Piden a Sheinbaum intervenir en correcta aplicación de "impuesto verde"

SLP

Pulso Online

Cambio de Ruta A.C. envió un escrito formal a la presidenta en busca de transparencia sobre el tributo

Reubicarían 4 dependencias en edificio de FGE en La Pila
Reubicarían 4 dependencias en edificio de FGE en La Pila

Reubicarían 4 dependencias en edificio de FGE en La Pila

SLP

Rubén Pacheco

Se establecerían la STPS, Segam, la Oficialía Mayor y la Contraloría General

Contraloría va contra víctima del antro Rich que denunció corrupción
Contraloría va contra víctima del antro Rich que denunció corrupción

Contraloría va contra víctima del antro Rich que denunció corrupción

SLP

Rubén Pacheco

Padre de uno de los jóvenes fallecidos debe comparecer ante la Dirección de Responsabilidades y Ética Pública

Caso Xavier Nava será abordado en el pleno este sábado: Serrano
Caso Xavier Nava será abordado en el pleno este sábado: Serrano

Caso Xavier Nava será abordado en el pleno este sábado: Serrano

SLP

Leonel Mora

Los diputados votarán un acuerdo de acatamiento a una orden de la Suprema Corte