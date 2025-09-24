Piden a Sheinbaum intervenir en correcta aplicación de "impuesto verde"

La organización Cambio de Ruta A.C. envió un escrito formal a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el que solicita su intervención para garantizar la transparencia y correcta aplicación del Impuesto Ecológico en San Luis Potosí.

El documento señala que hasta el momento no existe información pública precisa sobre los montos recaudados por este gravamen ni sobre el destino específico de los recursos.

La asociación recordó que, en la conferencia matutina del 25 de febrero de 2025, la presidenta anunció que instruiría a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a revisar la aplicación del llamado "impuesto verde" a nivel estatal.

El escrito fue puesto a disposición pública y la organización reiteró su disposición a participar en la vigilancia y fortalecimiento del mecanismo de recaudación y gasto ambiental.

