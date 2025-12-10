Piden apoyo a la CNDH contra Ley Mordaza

La organización Cambio de Ruta anunció que pedirá la intervención urgente de la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH) para que presente una acción de inconstitucionalidad contra la reforma promovida en el Congreso por el diputado Héctor Serrano Cortés en el Código Penal potosino que criminaliza ciertos usos de la Inteligencia Artificial, por considerar que se lesiona la libertad de expresión.

En un oficio recibido el lunes en la CNDH, el abogado Luis González Lozano, vocero de la organización, precisa que requiere que se promueva el recurso contra el decreto 314, publicado el 18 de noviembre pasado, en el que se tipificaban delitos vinculados al uso de la inteligencia artificial.

La petición fue calificada de urgente, porque la entrada en vigor de la reforma está prevista para el 18 de diciembre próximo.

Las violaciones argumentadas por Cambio de Ruta están vinculadas al principio de taxatividad, por el uso de conceptos vagos e indeterminados, como "alterar la paz social" y "alarma pública".

Además, la organización expresó sus temores de que se impongan restricciones indebidas a la libertad de expresión e inhiban el periodismo, la crítica política, la defensa de derechos humanos y la exposición de anomalías ambientales. Asimismo, consideró que la reforma va en contra de estándares interamericanos en la materia.

Además de la presentación urgente de la acción de inconstitucionalidad, Cambio de Ruta solicitó a la CNDH utilicen convenios institucionales con organizaciones académicas y jurídicas para fortalecer la argumentación del recurso.

También solicitan que se informe públicamente la decisión que tome la comisión y coordinarse con otras instancias defensoras de derechos humanos para generar precedentes protectores.