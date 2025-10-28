logo pulso
Piden Canaco haya menos tramitología

Por Martín Rodríguez

Octubre 28, 2025 03:00 a.m.
A

Es necesaria una simplificación administrativa y que se trabaje en la mejora regulatoria en las mesas colegiadas, que incluya la digitalización de los procesos, de manera que se haga más rápida la apertura de negocios, informó el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Fernando Díaz de León Hernández. Luego de escuchar el informe de actividades de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de la Capital, el dirigente empresarial explicó que en ocasiones hay quienes tienen que andar de dirección en dirección, y eso demora la apertura de los negocios.

Reconoció que en la dependencia que pronunció su informe se ha avanzado por el bien del comercio, pero hay una insistencia para manejar los trámites a través del medio digital, de manera que los procesos se faciliten.

Agregó que el comercio espera que los procesos sean más ágiles, sobre todo para que no sean tan complicados para los agremiados. Dijo que el titular de comercio planteó instalar una ventanilla única especial para agilizar los procesos de apertura de los negocios, y entonces habrá comunicación permanente con el fin de que los trámites sean más ágiles, pero que también haya comunicación permanente para agremiados y para el público en general que tenga que realizar los trámites de licencia de funcionamiento.

