Atenderá Municipio 14 baches de la Z.I.

El titular de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Eustorgio Chávez Garza, informó que se realizan estudios técnicos para atender 14 baches prioritarios en distintos ejes de la Zona Industrial, tras una reunión con la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI).

El funcionario explicó que estos puntos fueron identificados por los propios empresarios, quienes entregaron un mapeo detallado de los daños. “Son baches que ya no son superficiales, sino que implican una afectación estructural más profunda, por el tipo de vehículos pesados que circulan por la zona”, indicó.

Para definir el método adecuado de reparación, el área de Control de Calidad del Ayuntamiento realiza un análisis de geotecnia a través del laboratorio municipal, con el fin de determinar la resistencia del terreno y los materiales requeridos. Chávez Garza precisó que los 14 baches se localizan en los ejes 114 y 122, así como en otras vialidades internas sobre la avenida Industrias y laterales del corredor industrial.

Asimismo, mencionó que ya se cuenta con un mapeo de daños desde el Eje 100 hasta el 140, el cual será parte de una estrategia integral que contempla la coordinación entre los tres niveles de gobierno, debido a que en las laterales de las carreteras existen tramos con competencia federal, estatal

y municipal.

“En cuanto se concluya el análisis técnico, iniciaremos con la reparación de estos 14 puntos críticos como primera fase”, agregó el titular de Obras Públicas, quien adelantó que los trabajos se realizarán con criterios de durabilidad ante la alta carga vehicular que caracteriza a esta zona.