Erogó el DIF 13 mil pesos diarios en apoyos sociales

CIUDAD VALLES.- Gastó DIF alrededor de 13 mil pesos diarios en apoyos sociales, de acuerdo con el informe del DIF ofrecido por la presidenta Ena Avendaño Uscanga.

En un evento privado que el DIF llevó a cabo en la sala de Cabildo para la Junta de Gobierno del organismo, en el que hubo catering al finalizar el breve discurso informativo, se dio a conocer que en lo que va del año de Gobierno, el DIF ha costeado cinco millones de pesos en apoyos, tales como traslados, apoyos funerarios, alimentos, medicamentos, laboratorios y aparatos funcionales.

Esto quiere decir que el DIF tuvo gastos por encima de los 416 mil pesos al mes en ayuda ciudadana y de más de 13 mil 800 pesos al día.

No hubo datos sobre gastos generales como sueldos, compensaciones y contrataciones.

