logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ORGULLOSOS DE CONCLUIR LA PREPA!

Fotogalería

¡ORGULLOSOS DE CONCLUIR LA PREPA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Piden denunciar uso electoral de apoyos sociales

Se deben de erradicar prácticas contrarias a la legalidad: Morales López

Por Rubén Pacheco

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
A
Piden denunciar uso electoral de apoyos sociales
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Es indispensable que, ante el condicionamiento en la entrega de apoyo sociales con fines políticos, la ciudadanía presente denuncias ante las autoridades correspondientes, exhortó Guillermo Morales López, titular de los Programas Integrales 

      del Bienestar.

      El pasado 1 de junio, se reveló que la sede del Comité Municipal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Villa de Reyes, resguarda decenas de despensas del programa Seguridad Alimentaria, cuyo esquema asistencial es responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) del Gobierno del Estado.

      Morales López exteriorizó que ya sea en el ámbito municipal, estatal o federal, los beneficiarios pueden denunciar ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, según sea del fuero común 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      o federal.

      En entrevista, sentenció que se deben de erradicar dichas prácticas contrarias a la legalidad y en detrimento de 

      la sociedad. 

      Afirmó que hasta el momento la dependencia federal no ha recibido denuncias atribuidas a personal de los servidores de la Nación, ni tampoco tenido conocimiento de casos cometidos por los municipios o el orden estatal.

      Refirió que la Secretaría del Bienestar capacita al personal sobre las implicaciones penales en que pueden incurrir, en caso de condicionar un beneficio gubernamental para 

      fines partidistas.

      "No se puede condicionar la entrega de algún apoyo, de alguna beca o de algún apoyo social de ningún orden de gobierno a pertenecer o no, a un partido político", remató.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Sigue crisis por falla de El Realito
        Sigue crisis por falla de El Realito

        Sigue crisis por falla de El Realito

        SLP

        Redacción

        Interapas mantiene operativo emergente ante el segundo día consecutivo sin suministro del acueducto

        Se agota plazo para regularizar adeudos con Interapas
        Se agota plazo para regularizar adeudos con Interapas

        Se agota plazo para regularizar adeudos con Interapas

        SLP

        Redacción

        Los descuentos y contratos sin costo estarán disponibles solo hasta este martes 30 de junio

        UASLP valora eliminar carreras por baja demanda
        UASLP valora eliminar carreras por baja demanda

        UASLP valora eliminar carreras por baja demanda

        SLP

        Rubén Pacheco

        Busca redirigir recursos hacia planes de estudio con mayor demanda y enfoque técnico.

        Advierten crisis por falta de medicinas en hospitales de SLP
        Advierten crisis por falta de medicinas en hospitales de SLP

        Advierten crisis por falta de medicinas en hospitales de SLP

        SLP

        Rolando Morales

        Proyectos comunitarios intentan paliar la escasez, pero no son suficientes ante la demanda creciente.